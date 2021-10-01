Афины , , 11:55 — REGNUM Пандемия коронавируса стала частью реальности и будет оставаться таковой до тех пор, пока некоторые люди будут вести себя так, как будто ее не существует. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Греции Янис Эконому на брифинге 30 сентября.

Пандемия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, отказ от вакцинации — это главное, что поддерживает пандемию, которая наносит ущерб всем.

«Нам удалось в сотрудничестве с обществом и медицинским сообществом в значительной степени восстановить нормальную жизнь, но этого недостаточно. Мы стремимся к полной отдаче, полноценному функционированию всех аспектов жизни», — добавил он.

Эконому также исключил всякую возможность того, что Греция вернется к полной изоляции, введенной в прошлом году.