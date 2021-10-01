Джакарта, 1 октября 2021, 11:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо откроет XX Национальную спортивную неделю в Папуа, сообщает Kompas.
Национальная спортивная неделя пройдет в Папуа со 2 по 15 октября 2021 года.
Мероприятие соберет 6442 спортсмена и 3 000 тренеров из Индонезии. Основное место проведения спортивных соревнований находится на стадионе Лукас Энембе в Джаяпуре, который вмещает 40 000 зрителей.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииотправился с рабочим визитом в Папуа.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии отправился с визитом в Папуа