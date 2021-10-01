В Амурской области в собственность оформили уже 41 дальневосточный гектар
Благовещенск, 1 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Граждане России, взявшие в аренду большие участки земли на территории Амурской области, теперь могут оформить их в собственность. Всего в регионе осваивают 3,5 тысячи дальневосточных гектаров, 41 из них уже оформлен на владельцев, сообщили 1 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Досрочно оформили в собственность участки только те, кто построил на своём гектаре жильё. С 1 октября такая возможность доступна всем обладателям дальневосточных гектаров потому, что с момента начала действия программы прошло пять лет. Обязательным условием для предоставления «дальневосточного гектара» в собственность или аренду является его освоение в соответствии с выбранным видом разрешенного использования и поданное уведомление о соответствии использования земельного участка критериям использования.
Всего в 2021 году в регионе раздали 590 дальневосточных гектаров, в 2020 — 848.
Как сообщало ИА REGNUM, первый дальневосточный гектар в Амурской области досрочно оформили в собственность в ноябре 2020 года. Всего в Приамурье на тот момент было выдано 7450 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», осваивают 3398 участков.