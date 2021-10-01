Москва, 1 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба лиги.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

Дзюбу выбрали представители РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали полузащитника «Зенита» Клаудиньо, а болельщики проголосовали за голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

Отмечается, что решающим стал голос представителей РПЛ.

В сентябре Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи в трёх матчах чемпионата России. «Зенит» победил «Ахмат» (3:1), «Рубин» (3:1) и «Крылья Советов» (2:1).

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