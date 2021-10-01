Вашингтон, 1 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Третий экипаж многоразового космического корабля Crew Dragon отправится на Международную космическую станцию (МКС) не 31-го, а 30 октября. Об этом говорится в сообщении NASA.

Nasa.gov МКС

Сроки запуска скорректировали NASA и компания SpaceX. В американском космическом ведомстве уточнили, что запуск намечен на 30 октября, 2:43 по летнему восточному времени (9:43 мск). Запасным временем для второй попытки объявлено 2:21 (9:21 мск) 31 октября.

Миссия Crew-3 предполагает доставку на МКС нового экипажа, который проведёт на станции шесть месяцев. На орбиту отправят американских астронавтов Раджу Чари, Тома Маршберна и Кайлу Бэррон, а также европейского астронавта Маттиаса Маурера.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября успешно завершилась частная туристическая миссия Crew Dragon. Экипаж из четырёх человек провёл в космосе около трёх суток.

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