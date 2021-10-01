Королёв, Московская область, 1 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В результате столкновения трех легковых автомобилей неподалеку от Королева в Подмосковье пострадали пять человек, включая трех детей. Об этом 1 октября сообщил источник в экстренных службах.

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«На 24-м км Ярославского шоссе столкнулись три легковых автомобиля. Травмы получили пять человек, в том числе трое детей. Все доставлены в больницу в Люберцах», — приводит его слова ТАСС.

Также уточняется, что пострадавшим в ДТП детям 11, 6 лет и полтора года, обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате крупного ДТП в столице Республики Алтай Горно-Алтайске с участием трёх автомобилей пострадал человек.