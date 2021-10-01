Токио, 1 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Компания Mitsubishi представила кроссовер Outlander PHEV нового поколения, оснащенный гибридной установкой. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV

Отмечается, что мировой дебют новинки намечен на вторую половину текущего модельного года, который завершится в марте 2022 года. На американском авторынке новый Outlander PHEV будет представлен во второй половине следующего года.

Новинка от Mitsubishi получит последовательно-параллельную гибридную систему Super-All Wheel Control (S-AWC). Данная система в плане своей конструкции гораздо сложнее, чем технология e-Power, которой оснащается Nissan X-Trail. Стоит отметить, что последний построен на базе той же платформы, что и новый Outlander PHEV.

Система S-AWC может ограничивать подачу тяги на передние и задние колеса, что повышает управляемость машиной и обеспечивает максимально эффективное торможение.

Кроме того, гибридная версия кроссовера будет обладать семью режимами вождения вместо трех, которые есть у актуальной версии модели.

Напомним, Mitsubishi может до конца 2021 года представить новый электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek, созданный на базе GAC Aion V.

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