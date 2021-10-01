Афины , 1 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Соглашение с Францией представляет собой огромный национальный успех для Греции. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Греции Янис Эконому, выступая перед прессой 30 сентября.

Греция

Это соглашение — шаг исторического значения не только для одной страны, но и для всего ЕС в его усилиях по приведению своих геополитических сил в соответствие со своей экономической мощью, полагает пресс-секретарь правительства.

Защита суверенных прав страны зависит от ее стратегических альянсов, считает Эконому. Он объявил, что соглашение внесено в парламент для ратификации, и соответствующие дебаты состоятся в следующий четверг, 7 октября. Тем временем продолжатся и переговоры с США по поводу продления Соглашения о взаимном сотрудничестве в области обороны.

Ранее премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис заявил, что соглашение между Грецией и Францией, подписанное 28 сентября, содержит серьезный пункт о взаимной помощи в области обороны, которая выходит за рамки обязательств по коллективной поддержке, которые существуют как в НАТО, так и в договорах Европейского союза.