Красногорск, 1 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова пошел вверх. Об этом свидетельствует опубликованная 1 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1339 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 116 случаев меньше аналогичного показателя 30 сентября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1216 человек, а днем ранее — у 1223 жителей.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 24 522 случаев заражения коронавирусом.