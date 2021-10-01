Москва, 1 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Международный экспортный форум «Buy in Moscow» пройдёт 8 октября в Москве, сообщил 1 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

По его словам, форум станет началом кооперации между компаниями из разных стран в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Москва является ключевой точкой выхода отечественных компаний на внешние рынки — по итогам семи месяцев 2021 года 16,3% несырьевого неэнергетического экспорта России приходится именно на Москву. За этот же период объём столичных поставок за рубеж достиг 17,47 млрд долларов», — заявил Ефимов.

По словам заместителя мэра, столичный экспорт вырос почти в 1,5 раза за последние два года.