Кострома, 1 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Жительница города Костромы ТатьянаЛодани сообщила о блокировке в официальном аккаунте департамента здравоохранения области после жалоб на поликлинику. Об этом она написала в социальных сетях.

Табличка

«На прошлой неделе департамент здравоохранения помог мне решить проблему с вызовом врача из поликлиники на дом для мужа, но потом его состояние ухудшилось. Прописанное лечение и уколы не помогали. Он стал задыхаться даже при маленьких нагрузках. Я подозревала пневмонию. Вызвать врача на дом и дозвониться до городской поликлиники No4 не удалось. Я опять написала в аккаунт депздрава «ВКонтакте » , но меня просто заблокировали. Я не хамила, была вежлива. Спасибо за заботу» , — возмутилась костромичка.

После того как женщина поделилась своей историей с общественностью, департамент здравоохранения прокомментировал ситуацию. Чиновники указали, что «никакой блокировки не было», а к супругу женщины в скором времени должен приехать врач.

Отметим, что уровень коммуникации департамента оставляет желать лучшего — недавно чиновники проигнорировали запрос ИА REGNUM, направленный в связи с жалобами пациента главного ковид-госпиталя региона на условия содержания и лечения в медучреждении. Написать сообщение департаменту здравоохранения «ВКонтакте» практически невозможно — отправка сообщений ведомству ограничена. Ждать одобрения заявки на добавление в друзья можно больше месяца.