Костромичка пожаловалась на блокировку депздрава после жалоб «ВКонтакте»
Кострома, 1 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Жительница города Костромы ТатьянаЛодани сообщила о блокировке в официальном аккаунте департамента здравоохранения области после жалоб на поликлинику. Об этом она написала в социальных сетях.
После того как женщина поделилась своей историей с общественностью, департамент здравоохранения прокомментировал ситуацию. Чиновники указали, что «никакой блокировки не было», а к супругу женщины в скором времени должен приехать врач.
Отметим, что уровень коммуникации департамента оставляет желать лучшего — недавно чиновники проигнорировали запрос ИА REGNUM, направленный в связи с жалобами пациента главного ковид-госпиталя региона на условия содержания и лечения в медучреждении. Написать сообщение департаменту здравоохранения «ВКонтакте» практически невозможно — отправка сообщений ведомству ограничена. Ждать одобрения заявки на добавление в друзья можно больше месяца.