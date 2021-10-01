Брянск, 1 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В даче взятки должностному лицу обвиняют 37-летнюю жительницу Брянска. Женщина «похлопотала» перед следователем о своём супруге — просила возбудить фальшивое дело о госизмене для получения им гражданства США, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Подозреваемая встретилась днём 29 сентября с полицейским в сквере имени Карла Маркса в Брянске. Женщина передала ему 30 тысяч рублей за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании её супруга «за совершение им преступления против основ конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства». Такой документ мог бы помочь мужчине при обращении за политическим убежищем в США.

Женщина задержана. С учётом собранных доказательств ей предъявлено обвинение, следователи ходатайствуют о домашнем аресте для неё. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.