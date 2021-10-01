Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Петербурге нарастает число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлен 2281 новый носитель SARS-CoV-2. Это на 204 случая больше, чем в предыдущий день, сообщили 1 октября в федеральном оперштабе.

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Кроме того, за сутки от COVID-19 в Петербурге скончались еще 55 человек, это всего на одну жертву меньше, чем сутками ранее. Также за сутки выписаны по выздоровлению 1947 человек.

С учетом новых данных в Петербурге за время пандемии зафиксировано 622 998 случаев коронавируса, скончались 21 909 человек, выздоровели 584 033 человека.

Напомним, с 1 октября в Петербурге развернуто еще почти 1 тыс. коек для пациентов с ковидом и пневмонией.