Донецк, 1 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. На границе Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) начался демонтаж таможенных постов, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Smdnr.ru Флаги ДНР и ЛНР

Представители таможенной службы ДНР ровно в 10:00 (совпадает с мск) начали демонтировать конструкции на посту — шлагбаумы и ограничительные знаки.

Мероприятие проходит в рамках реализации Договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между ДНР и ЛНР.