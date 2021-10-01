Воронеж, 1 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвержден 581 новый случая заражения коронавирусом, об этом сообщили 1 октября в региональном оперативном штабе. Рекорд по суточной заражаемости в регионе обновляется уже четвертые сутки подряд. Накануне, 30 сентября, сообщалось о 566 новых заболевших.

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Выздоровевшими после ковида за последние сутки в Воронежской области признан 331 пациент. Ещё 34 человека с подтверждённым заражением коронавируса скончались.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 133 898 случая заражения коронавирусом, выздоровели 111 162 человека. Жертвами инфекции за всё время стали 5 831 человек.