Ереван, , 11:44 — REGNUM Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении вызвали на допрос Начальника генштаба ВС республики Артака Давтяна. Об этом 1 октября сообщает газета «Жоговурд».

Артак Давтян Mil.am

По данным журналистов, возможно, что Давтяну предъявят обвинение по делу о закупке просроченных авиационных ракет. Ранее по этому делу уже задержали бывшего министра обороны Давида Тонояна (2018 — 2020) и Давида Галстяна, которого в Армении называют «оружейным бароном» и «Патроном Давидом», суд ещё не принял решение об их аресте.

«В судебной и правоохранительной системе считают, что Кассационный суд не выдаст санкцию на арест «Патрона Даво», поскольку за него ходатайствовали перед властями. Более того, если Давида Галстяна снова арестуют, то за ним «последуют» экс-министр Давид Тоноян, глава генштаба Артак Давтян и другие должностные лица из оборонного ведомства», — отметили в газете.

Напомним, в ранее СГБ Армении сообщили, что в 2011 году якобы минобороны были приобретены ракеты, срок годности которых истёк. Бывший замминистра обороны республики Артак Закарян по этому поводу заявил, что ракеты изначально были признаны негодными и лежали на складе, а заплатили за них якобы в 2018 году, когда премьер-министром страны стал Никол Пашинян.

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