Кызыл, 1 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Правоохранители на выезде из Тувы задержали троих жителей Кызыла, пытавшихся вывезти из республики крупную партию наркотиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, два автомобиля были остановлены для проверки на стационарном посту Шивилиг.

МВД Тувы На выезде из Тувы полиция задержала наркоторговцев

При досмотре в одной из машины были найдены и изъяты 1349 свёртков с запрещённым веществом. Они были спрятаны внутри запасного колеса. По итогам исследования оказалось, что изъятым веществом является гашиш массой более 2,5 кг. Задержанные рассказали, что они купили запрещённый товар для перепродажи в других регионах.

Как отмечается, двое подозреваемых были ранее судимы за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования также был установлен продавец — 32-летний житель села улун-Терек Чаа-Хольского района.

«При проведении обыска по месту его жительства полицейскими обнаружены и изъяты 114 фрагментов гашиша массой более 220 грамм и денежные средства в сумме 265 тысяч рублей, вырученные от сбыта наркотических средств», — отметили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Тувы в Красноярском крае задержали троих мужчин, планировавших купить «товар». У них было найдено и изъято запрещённое вещество массой около 40 граммов. К настоящему времени фигуранты уголовных дел заключены под стражу.