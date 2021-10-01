Казань, 1 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 1 октября зарегистрировали 27 123 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 63 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Всего выздоровел 23 271 ковид-пациент, скончались 748 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 25 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии планируют рассмотреть введение ограничений на массовые мероприятия, а также допуска в большие залы по QR-кодам.

Читайте также: В Татарии из-за COVID-19 введут новые ограничения