Минск, 1 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Убийство сотрудника белорусского КГБ не будет оставлено без ответа, его «вдохновители» перешли красную черту. Об этом 1 октября заявил журналистам глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

President.gov.by Иван Тертель

«Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Поэтому… мы без ответа эту ситуацию не оставим», — сказал он, видео с заявлением главы белорусского КГБ разместило агентство Sputnik Беларусь в своем Телеграмм-канале.

Также Тертель уточнил, что семья погибшего сотрудника ведомства получит поддержку государства, на что, по словам главы КГБ Белоруссии, накануне обратил внимание белорусский президент Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске проходит церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Дмитрием Федосюком, который погиб во время проведения спецоперации.