Москва, 1 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Москве за сутки выявлено 3993 новых случая заражения коронавирусом, в то же время после прохождения лучения выздоровели еще 2189 пациентов. как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает 1 октября оперштаб Москвы.

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Чиновники бьют тревогу. Премьер-министр Михаил Мишустин считает ситуацию с коронавирусом тревожной, поскольку за последние две недели количество госпитализаций выросло на 25%.

Ему вторит вице-премьер Татьяна Голикова, по словам которой, из-за роста заболеваемости наступает сложный период.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости наблюдается в 56 из 85 регионов страны.

Инфекционисты ожидают роста суточной заболеваемости до декабря.