Москва, 1 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова запускает собственное кулинарное шоу на телеканале ТНТ. Об этом 30 сентября сообщило издание «Канобу».

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

По данным СМИ, проект будет называться «На кухне с Бузовой», в рамках которого певица и ресторатор Алексей Васильчук будут готовить различные блюда для звёздных гостей. Первый эпизод программы выйдет уже 9 октября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу на телеканале СТС. Проект называется «Русский ниндзя» и является российской версией популярного мирового шоу Ninja Warrior.