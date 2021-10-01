Москва, 1 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Подход к взиманию налога на вылов водных биоресурсов должен быть дифференцированным, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

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По его словам, сейчас льготу — налоговый вычет — получают очень многие, в том числе те, кто везет рыбу прямо из моря на экспорт.

«Считаем справедливым предоставлять эту льготу только тем, кто инвестирует в развитие переработки и строит суда на территории России. Тем, кто ловит рыбу в «прибрежке» и поставляет свежую рыбу на наш берег», — сказал чиновник.

Он отметил, что «если рыбак будет перерабатывать улов или же поставлять рыбу именно на российский берег, он будет платить только 15% ставки сбора».

Илья Шестаков уточнил, что дополнительные доходы от сборов пойдут в общий бюджет. «Но обсуждаем с Минфином, чтобы, как и по итогам крабовых аукционов, часть полученных доходов направить именно на нужды рыбной отрасли: на научные, ресурсные исследования, на субсидии для новых судов», — добавил глава Росрыболовства.