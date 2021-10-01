Саратов, 1 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Саратовской области обновлен рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. За минувший день зарегистрировали 33 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. По информации регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 на 1 октября составляет 3013 человек.

Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 мужчин и 22 женщины в возрасте от 38 лет до 91 года.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 89 080 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 81 126 человек.

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