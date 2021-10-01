Москва, 1 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Китайская продукция удержит свою популярность на международных рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт, отвечая на вопрос о том, какие факторы обеспечат рост китайской экономики.

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«Первый фактор — популярность продукции КНР на международных рынках, — сказал Файншмидт. — Вероятнее всего, она продолжит сохранять текущий уровень конкурентоспособности, что будет способствовать дальнейшему росту экономики. Вторая причина — растущий внутренний спрос. Участие Китая в проектах экономического пояса «Нового шелкового пути» также даст синергетический эффект как самой экономике Китая, так и странам, вовлеченным в развитие этих инфраструктурных проектов. Плюс ко всему достаточно позитивная картина экономического развития большинства стран мира обеспечит их растущее взаимодействие с экономикой Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2026 году рост экономики Китая может замедлиться до 4,9%.