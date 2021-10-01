Москва, 1 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Последние торги сентября завершились для рубля позитивно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«К доллару российская валюта укрепилась на 12 копеек, закрыв месяц на отметке в 72,74 рубля, к евро же — на 26 копеек, завершив сентябрь на самом высоком уровне за 14 месяцев — 84,25 рубля за одну единицу европейской валюты.

Укреплению рубля 30 сентября способствовало ралли в акциях голубых фишек российского рынка, которое подбрасывало на 2−4% почти каждую из 15 топовых российских компаний.

Помимо этого, плюсом для российской валюты сыграл завершающийся налоговый период, когда необходимо было продавать валюту для уплаты различных платежей.

Продолжающийся рост цен на газ и нефть также оказывает поддержку рублю, но как минимум в нефтяных котировках оптимизм постепенно заканчивается, несмотря на благоприятный макроэкономический фон — слишком сильным видят инвесторы негатив с фондовых площадок США и Китая.

Как следствие, нефтяные котировки уже начинают снижаться после вчерашнего роста, и вполне вероятно, что за ними последует и рубль.

Предполагаемый диапазон движения цен на сегодня, 1 октября, составит 72,60−73,20 рубля за доллар и 84,1−85,4 рубля за евро», — считает эксперт.

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