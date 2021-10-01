Москва, 1 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В 2026 году рост экономики Китая может замедлиться до 4,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал прогнозы главы Народного банка Китая о том, что экономика КНР в ближайшие годы сможет сохранить темпы роста ВВП на уровне 5−6%.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

«С прогнозом главы Народного банка Китая вполне можно согласиться, поскольку тот же порядок цифр (в пределах 5%-6% прироста ВВП) предоставляет Международный валютный фонд, — сказал Файншмидт. — Согласно прогнозу МВФ, только в 2026 году рост экономики Китая может замедлиться до 4,9%, что для развивающейся экономики тоже является высоким показателем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году восстановительный рост товарооборота России и Китая продолжится.