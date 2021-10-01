София, 1 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Экипаж сухогруза VERA SU, потерпевшего аварию у черноморского побережья Каменного Берега (Добричская область Болгарии), категорически отказывается принимать помощь болгарских властей и эвакуироваться с поврежденного судна. Об этом сообщил руководитель варненского отделения Морской администрации Болгарии капитан Румен Николов.

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«Болгарские власти неоднократно отправляли соответствующие письменные запросы владельцу корабля [в Турцию], и неизменно получали четкий ответ о том, что на данный момент судно в безопасности и покидать его не нужно, — отметил, в частности, он. — В дальнейшем мы планируем предоставить этим морякам питание и проживание берегу, однако на это понадобится согласие капитана VERA SU».

По словам Николова, в настоящее время расследованием обстоятельств кораблекрушения занимается окружная прокуратура. После завершения обязательного карантина все 9 членов сухогруза будут допрошены в соответствии с нормами болгарского законодательства.

Напомним, турецкий сухогруз VERA SU, шедший под панамским флагом с Украины в болгарский порт Варну с грузом азотных удобрений, сел на мель у Каменного Берега 20 сентября. Судно получило серьезные повреждения, а в Черное море попали несколько тонн химикатов.