Оренбург, , 11:36 — REGNUM В администрации Оренбурга после отставки экс-мэра Владимира Ильиных начались кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города

Отставка suewest

Со всеми заместителями были прекращены срочные трудовые договоры, заключённые на срок полномочий мэра. В настоящее время исполнение обязанностей главы муниципалитета возложено на первого заместителя Сергея Салмина. На период своих полномочий срочные трудовые договоры заключены с заместителем по правовым вопросам Татьяной Великородовой, заместителем по социальным вопросам Еленой Ивановой, исполнение обязанностей заместителя по экономике и финансам возложены на начальника управления по экономике Евгения Бинковского.

Свои должности покинули заместитель главы Оренбурга по вопросам ЖКХ Татьяна Малышева и замглавы, руководитель аппарата администрации Дмитрий Бевз. С ними новые трудовые контракты не заключены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Владимир Ильиных подал в отставку. Он числится четвертым в областном партсписке «Единой России» в Госдуму. Первая тройка заявила об отказе от мандата.

Стоит отметить, что за последние три года в Оренбурге сменились пять главы города. В августе 2018 года был задержан за коррупцию Евгений Арапов, власть перешла к Сергею Николаеву, затем к Дмитрию Кулагину, Владимиру Ильиных и теперь Сергею Салминых. В городе вновь объявят конкурс на должность мэра. Победу уже прочат Салмину.

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