Вологда, 1 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми жертвами коронавирусной инфекции стали 11 человек, всего с начала пандемии в регионе скончались 1890 ковид-пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 30 сентября инфекцию выявили у 259 жителей региона, всего диагноз «COVID-19» на Вологодчине был поставлен 68 994 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки от ковида умерли 887 человек.