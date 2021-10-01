Волгоград, 1 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Сотрудники уголовного розыска изъяли боеприпасы и оружие у 69-летнего жителя Волгограда. Мужчина утверждает, что собирал свою «коллекцию» долгие годы, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе регионального УМВД.

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К квартире пенсионера полицейские обнаружили три ручные гранаты, одна из которых изготовлена самодельным способом, почти 200 патронов различного калибра и обрез охотничьего ружья. Подозреваемый пояснил, что собирал арсенал исключительно для хранения в личной коллекции. Экспертиза установила — оружие и часть боеприпасов пригодны для стрельбы, а гранаты могут быть использованы для взрывов при наличии взрывателя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.