Брюссель, 1 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. 30 сентября министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по международному сотрудничеству Юттой Урпилайнен и еврокомиссаром по кризисному управлению Янезом Ленарчич. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи с представителями Еврокомиссии представитель Южной Кореи попросил страны Европы поддержать усилия Сеула по продвижению мирного процесса на Корейском полуострове, а также играть более активную роль в предоставлении гуманитарной помощи КНДР и укреплении доверия между Южной Кореей, КНДР и США.

Участники встречи также сошлись во мнении относительно того, что гуманитарная помощь должна быть оказана КНДР независимо от текущей ситуации в области безопасности.

В тот же день Ли Ин Ён встретился с членом Европарламента Витольдом Ващиковским.

1 октября министр объединения Южной Кореи отправится в Швецию, где встретится с министром иностранных дел страны Анн Линде.