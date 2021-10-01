Москва, 1 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 24 522, сообщили 1 октября в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель является самым высоким в осенний сезон и максимальным с 19 июля. 30 сентября в стране подтвердилось 23 888 случаев заражения.

Всего в России с начала пандемии, по данным штаба, выявили 7 535 548 случаев заражения коронавирусом.

Новые случаи заражения выявлены во всех регионах страны. Лидером традиционно является Москва, в первой тройке с ней оказались Санкт-Петербург и Подмосковье.