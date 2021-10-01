Москва, 1 октября 2021, 11:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва, соответствующий документ опубликован 1 октября на официальном портале правовой информации.
Также подписанным главой государства указом предусматривается увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы по призыву.
Как сообщало ИА REGNUM, как и в минувшем году, во время нынешней призывной компании главные усилия будут сосредоточены на недопущении распространения COVID-19 и других сезонных заболеваний в составе российских войск.