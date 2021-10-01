Москва, , 11:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва, соответствующий документ опубликован 1 октября на официальном портале правовой информации.

Осенний призыв Mil.ru

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих … призыву на военную службу, в количестве 127 500 человек», — говорится в документе.

Также подписанным главой государства указом предусматривается увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы по призыву.

Как сообщало ИА REGNUM, как и в минувшем году, во время нынешней призывной компании главные усилия будут сосредоточены на недопущении распространения COVID-19 и других сезонных заболеваний в составе российских войск.