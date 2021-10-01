Петропавловск-Камчатский, 1 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. На Камчатке 1 октября состоялось торжественное мероприятие в честь Дня учителя. Губернатор края Владимир Солодов поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником и вручил им заслуженные награды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

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«Мы гордимся успехами наших учителей. То, что мы делаем для развития системы образования Камчатского края, — первые шаги. Нам вместе с вами предстоит сделать очень много. Перед нами стоит большая задача постоянного развития самого образования. И я, и мои коллеги по правительству будем уделять этому много внимания. Желаю, чтобы вас окружали счастливые дети, чтобы вы всегда уверенно смотрели в будущее и сохраняли оптимизм и энергию. С праздником, с наступающим Днём учителя!» — сказал Солодов.

Почётной грамотой правительства Камчатского края за многолетний добросовестный труд в системе образования региона, высокий профессионализм, большой личный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения губернатор наградил девять педагогов.

Дипломы лауреатов премии «За разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском крае» и сертификаты на 200 тыс. рублей каждый получили шесть учителей. Дипломы лауреатов конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Камчатском крае были вручены ещё трём педагогам.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40 лучших педагогов и ветеранов отрасли образования Коми удостоились государственных наград. Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня учителя, 28 сентября.