Калуга, 1 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Калужской области с 22 по 29 сентября розничные цены на бензин в среднем увеличились на 0,3%, оптовые цены на дизельное топливо уменьшились на 0,3%, сообщили 1 октября корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве конкурентной политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область (по состоянию на 20 сентября) занимала третье место по бензину автомобильному (47,45 руб./л) и первое место по дизельному топливу (47,64 руб./л).

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 20 по 27 сентября выросла на одну копейку после снижения в течение предыдущих трёх недель и составила 48,88 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).