Благовещенск, 1 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Приамурье за сутки выявили 123 новых случая COVID-19 (днём ранее — 122), 24% заразившихся переносят инфекцию с пневмонией. Данные о заболеваемости 1 октября опубликовало правительство региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество подхвативших вирус жителей области увеличивается с 29 сентября, тогда новых случаев было 120. Темп прироста числа заразившихся составляет 0,3%.

За сутки в регионе погибли от коронавируса два жителя, за всё время пандемии — 446. Общее количество заразившихся COVID-19 в Амурской области достигло 35 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей Приамурья готовы порядка 100 тысяч доз вакцины от COVID-19. Прививочная кампания в регионе продолжается, за сутки 30 сентября были привиты от коронавируса 1700 амурчан.