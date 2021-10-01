Симферополь, , 11:29 — REGNUM Эдуард Селиванов отправлен в отставку с поста главы администрации города Джанкоя Республики Крым решением депутатов горсовета 1 октября. Также депутаты объявили конкурс на замещение должности главы администрации города.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Решение о прекращении полномочий Селиванова на посту главы администрации города депутаты приняли на внеочередной сессии Джанкойского городского совета. Эдуард Селиванов занимал должность главы администрации Джанкоя с декабря 2016 года по октябрь 2019 года, а затем — по итогам конкурса — с октября 2019 года. Конкурс на замещение должности главы администрации Джанкоя назначен на 27 октября, сообщил «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько дней в Крыму произошёл целый ряд громких отставок, были уволены три министра и вице-премьер. В двух случаях после увольнения чиновники стали фигурантами уголовного дела — экс-главу минстроя Крыма и бывшего заместителя председателя правительства заподозрили в мошенничестве на 57 млн рублей.