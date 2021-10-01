Киев, 26 февраля, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призывал прекратить огонь в Донбассе в ходе личной встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в 2019 году. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции «Украина. 2024 год».

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, он предупреждал Путина о том, что Минские соглашения не сработают из-за бесперспективности идеи об отводе войск до линии столкновения.

«Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня», — констатировал Зеленский.

Лидер киевского режима признался, что не помнит подробности встречи, в частности, то, был ли он чем-нибудь удивлён в ходе личного контакта с Путиным. Это было как будто в другой жизни, добавил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, личная встреча Путина и Зеленского состоялась в рамках саммита в «нормандском формате», который прошёл в 2019 году в Париже. Тогда Путин также провёл двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, занимавшей пост канцлера ФРГ.

На Западе не раз признавали, что в Минских соглашениях, нацеленных на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, США, ЕС и Украина видели способ выиграть время для подготовки к боевым действиям против РФ. В частности, Меркель в 2022 году заявила, что киевский режим благодаря соглашениям получил «драгоценное время».

Путин впоследствии признал, что подобные заявления стали для него неожиданностью. Россия рассчитывала на искреннее желание европейских стран избежать военного столкновения на Украине.