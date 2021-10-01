Некрасовское, Ярославская область, 1 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Некрасовском районе Ярославской области 80-летний пенсионер ушёл в лес и не смог выбраться самостоятельно. Его спас участковый. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Мужчина отправился в лес вместе со своей дочерью. Там они разминулись и обратно вернулась только женщина. После чего она обратилась в полицию с просьбой помочь заблудившемуся отцу.

«На место выехал участковый уполномоченный полиции Валерий Федяшин. Валерий, зная хорошо местность, по телефону ориентировал мужчину, в каком направлении двигаться. Таким образом, через несколько часов мужчине удалось выйти на дорогу и по телефону объяснить, где приблизительно он находится», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

После того, как мужчина вышел, участковый встретил его на машине и отвёз к дочери.