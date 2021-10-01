Ханты-Мансийск, 1 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (39 случаев), сообщает 1 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 181 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 1 октября в Югре зарегистрирован 75 371 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 71 766 человек, 1100 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).