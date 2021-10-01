Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге закрыли для посетителей из-за венчания потомка династии Романовых — Георгия Михайловича ‑ и его избранницы Виктории Беттарини. Об этом 1 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Перед началом венчания в Исаакиевском соборе

Музей для посещения будет закрыт 1 октября до 15:00 мск, колоннада собора — до 14 часов.

Как стало известно, организацией венчания замаются представители РПЦ, приход которой действует в Исаакиевском соборе. Убытки, которые понёс музей из-за закрытия на несколько часов, не покрываются заказчиком церемонии.

Вместе с тем в комитете по культуре Санкт-Петербурга корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что музей полностью обеспечен необходимым финансированием «как для обеспечения музейной работы, так и для проведения тех или иных мероприятий».

Заметим, что разного рода торжественные мероприятия в Исаакиевском соборе проходят довольно часто, однако он впервые закрывается для посетителей, не приглашенных на торжество.

ИА REGNUM Перед началом венчания в Исаакиевском соборе

Напомним, бракосочетание члена «Российского императорского дома» Георгия Михайловича Романова и его невесты итальянского происхождения Виктории Романовны Беттарини, принявшей православие, начнется в полдень 1 октября. В нем примут участие члены зарубежных Королевских домов, представители иностранных учреждений, политических и деловых кругов России, Русской Православной Церкви.