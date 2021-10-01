Москва, 1 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Исполнительница Клава Кока рассказала о работе над выпуском собственного бренда духов. Об этом 30 сентября сообщило издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Клава Кока

По данным СМИ, для создания аромата певица отправилась во Францию — там она встретилась с парфюмером Пьером Монталем. «…скоро вы сможете пахнуть как Клава Кока», — обратилась к фанатам артистка.

Ранее Клава Кока выпустила песню «Точка». Композиция посвящена её расставанию с блогером Димой Гордеем, отношения с котором продлились два года.