Хабаровск, 1 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Хабаровском крае будут устанавливать пожарную автоматику в жилых домах за счёт средств капремонта — законопроект принят депутатами Законодательной думы в двух чтениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе правительства региона.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кнопка «Пожар»

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Отмечается, что во многих многоквартирных домах нет системы пожарной безопасности или она неисправна. При этом установка или капремонт системы пожарной автоматики является дорогостоящим видом услуг, а провести работы за счёт дополнительных средств собственников жилья проблематично.

Ориентировочная стоимость установки противопожарной сигнализации в 14-этажном одноподъездном доме превышает 9 млн рублей.

Поправки позволят собственникам квартир устанавливать и ремонтировать пожарную автоматику за счёт средств фонда капитального ремонта. Инициатива законопроекта принадлежит губернатору Михаилу Дегтярёву.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с приходом осени обострилась пожароопасная обстановка — первые заморозки привели к сухости травы, что повысило риски возникновения палов и ландшафтных пожаров. Власти объявили пожароопасный сезон.