Красноуральск, Свердловская область, 1 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) досрочно выполнило план по торкретированию (гидроизоляции) южной чаши отработанного карьера Шемурского месторождения Северного медно-цинкового рудника.

Фото: АО «Святогор»

Результатом работ, которые стартовали в апреле текущего года, стала гидроизоляция бортов и автомобильных съездов общей площадью порядка 9200 квадратных метров.

Фото: АО «Святогор»

«Главная цель данных мероприятий, которые мы проводим в рамках проекта по рекультивации отработанного карьера Шемурского месторождения, — предотвратить негативное воздействие сточных вод карьера на окружающую среду, — подчеркнул директор СМЦР АО «Святогор» Михаил Ткаченко. — При выполнении работ представители подрядной организации ООО «Триада-Холдинг Урал» (г. Екатеринбург) строго придерживаются технологии укладки многослойного покрытия».

Фото: АО «Святогор»

Так, после тщательной очистки поверхностей наносится первый слой торкрет бетона толщиной 20 мм, после этого закрепляется базальтовая сетка. И уже на неё ложатся дополнительные 30 мм торкрет бетона. Данный материал рассчитан на агрессивную среду. В качестве финишного покрытия выступает полимочевина, которая так же наносится с помощью распыления. После высыхания она приобретает свойства пленки. Поэтому покрытие получается достаточно прочным, эластичным, устойчивым к износу и разрывам.