Берлин, , 11:25 — REGNUM Отношение к тем, кто в годы Великой Отечественной войны стал пособником нацистов, должно быть принципиально непримиримым, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 октября, комментируя сообщения о поисках правоохранительными органами Германии бывшего секретаря концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фурхнер.

Печи крематория. Штуттгоф. 1945

Как сообщалось ранее, обвиняемая в пособничестве убийствам Фурхнер, проживающая в доме престарелых, скрылась от следствия, уехав на такси. Позднее стало известно о ее задержании.

« Обратите внимание: эту женщину преследуют как пособника нацистов. Не человека, непосредственно совершавшего преступления, а пособника. В моём понимании, все, кто служил гитлеровскому режиму, являются пособниками его преступлений.

Таких пособников было немало и в среде русской эмиграции. Сначала они идеологически приняли фашизм, как философ Ильин, восхвалявший дух национал-социализма, а потом, в 1941 году, вместе с гитлеровскими полчищами сами участники белого движения или их дети вновь пришли в Россию. Или воевали против наших союзников на других участках, в частности в Югославии. Белоэмигранты служили в вермахте, абвере, СД, ваффен-СС, Русском корпусе, армии Власова.

После 1991 года многие из них посмели вернуться в нашу страну, навязывают нам свои «традиции». В этом им помогает, к сожалению, часть клириков РПЦ.