Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Компания Aurus представила во время российского этапа автогонок серии «Формула — 1» в Сочи первый двухцветный седан Senat. Об этом сообщает издание Esquire со ссылкой на директора по продажам и сервису компании Артема Юсупова.

Aurus Aurus Senat

При разработке такой окраски применялась оригинальная технология, которая была и предложена и реализована специалистами завода в Татарии.

«Одна из основных задач Aurus — создание максимально возможной кастомизации автомобилей марки, исходя из пожеланий самых притязательных клиентов», — сказал Юсупов.

Напомним, серийные модели Aurus выпускаются с мая текущего года на предприятии в Елабуге.

Читайте также: Обнародованы снимки новых Aurus Komendant и Senat