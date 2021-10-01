Элиста, 1 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Перспективы сотрудничества Калмыкии и Ирана обсудили глава республики Бату Хасиков и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали. В частности, речь шла и об инвестиционной привлекательности степной республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

Внимание было уделено транспортно-логистическим проектам, торгово-экономическому сотрудничеству, развитию импорта и экспорта.

«Убеждён, что развитие портовой инфраструктуры на юге России станет мощным драйвером для экономики регионов нашей страны и соседних государств», — отметил Хасиков.