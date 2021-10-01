Москва, 1 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. По итогам сентября доллар и евро сдали свои позиции к рублю почти на 1% и 2% соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Центробанк РФ Рубль

«Макроэкономическая конъюнктура сегодня умеренно позитивная и у рубля есть весомые предпосылки для сохранения достигнутых позиций с начала года и дальнейшего укрепления.

При реализации умеренно положительного сценария в октябре доллар может закрепится в диапазоне 70,50−72,50 руб., а евро окажется в пределах 81,00−83,00 руб.

«Ястребиная» риторика Банка России и возможный рост ключевой ставки в середине осени до 7,0% придаст дополнительную твердость российской валюте.

С ростом ключевой ставки ОФЗ для иностранных инвесторов будут еще более привлекательнее и поток спекулятивного капитала в рубль пойдет в рост. Это также будет способствовать локальному укреплению российской валюты.

Вполне очевидно, что при столь профицитном бюджете и комфортных ценах на сырье на мировых рынках объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила можно было бы сократить на 80−90%. В этом случае доллар и евро подешевели бы на один рубль», — пояснил эксперт.

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