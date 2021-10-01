Москва, 1 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В России установлен новый максимум смертности от коронавирусной инфекции, он обновляется четвёртые сутки подряд. Это следует из свежей статистики оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, опубликованной 1 октября.

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За минувшие сутки в стране скончались от коронавирусной инфекции 887 человек — самый высокий показатель с момента распространения вируса. Это на 20 смертей больше, чем накануне, в последний день сентября. Всего в России с начала пандемии умерли от ковида 208 142 человека, рассказали в штабе.

Также за сутки почти 20 тыс. заболевших жителей России выздоровели и были выписаны. Всего справились с ковидом, по информации оперштаба, почти 6,7 млн человек.