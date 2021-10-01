Берлин, 1 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Альтернативы российскому газу у Германии пока нет, и заявления канцлера Ангелы Меркель на эту тему нереалистичны. Об этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте заявил в опубликованном 1 октября интервью «Известиям».

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

В августе Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ФРГ сможет к 2045 году отказаться от российского газа. Как сообщало ИА REGNUM, она ожидает к этому времени достижения Германией климатического нейтралитета.

По словам Нольте, стратегии, на которых основаны климатические цели Германии, до конца не продуманы, следовательно, такие цели нереалистичны. Он допустил, что альтернативы для замены газа появятся позже.

Климатические цели Германии основаны на стратегиях, которые не продуманы до конца. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте, комментируя заявление Ангелы Меркель о возможности отказа от российского газа к 2045 году.

«То, что сказала Ангела Меркель, совершенно неправильно. Нам нужна энергия, удовлетворяющая базовые потребности: это атом, уголь или газ», — сказал парламентарий.

Он добавил, что другие партии, заявляющие об углеродной нейтральности, не объясняют, как именно это произойдёт.

Нольте также полагает, что цены на газ могут снизиться, так как после запуска газопровода «Северный поток — 2» вырастет конкуренция. Политик назвал проект важным с точки зрения надежности поставок и предположил, что он поспособствует улучшению отношений между Берлином и Москвой.

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